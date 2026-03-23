Cosa resterà di questo Sei Nazioni 2026? Il paradosso di perdere la migliore partita giocata (con l’Irlanda) e di vincere la peggiore. La prestazione con l’Irlanda per tanti appassionati resta la migliore delle cinque partite disputate. A Dublino la mischia ha dominato, l’”arata” di Spagnolo su Furlong è il top tra gli highlights del torneo. Ma non solo. Contro un avversario che non ci concede mai nulla l’Italia è stata devastante nei punti di incontro, dando più volte l’impressione di poterla portare a casa. Peccato per qualche incertezza nel gioco aereo, ma il rammarico finisce qui. Restano gli episodi e sono quelli che disegnano un bicchiere mezzo pieno.

Orgoglio

Se il passaggio di Menoncello su Lynagh non fosse stato considerato in avanti, se quel rimbalzo sul calcetto di Garbisi. Non è così che si vincono le partite ma sono sempre segnali positivi.

Motivo d’orgoglio per i nostri andare a vedere come ci vedono dalla stampa estera, mai tenera con gli azzurri. Nel XV ideale ci sono due azzurri: all’unanimità praticamente per l’Italia sono stati scelti il pilone destro Simone Ferrari e il centro Tommaso Menoncello: l’avanti e il trequarti sono stati inseriti nelle formazioni ideali di Planet Rugby, The Ruck, BBC, Indipendent e anche dal media francese Rugbyrama.

Di Simone Ferrari si scrive: «Questo torneo ha certificato il suo standing al massimo livello. Le prestazioni che ha fornito sono state incredibili, fra cui una addirittura da Man of the Match nella vittoria contro la Scozia. La mischia italiana ha trovato un punto di riferimento assoluto».

Di Tommaso Menoncello invece, votato come “Miglior Giocatore del Torneo nel 2024”, si scrive: «Un giocatore di classe mondiale che ha trascinato l’Italia allo storico successo contro l’Inghilterra. Capace di essere efficace in attacco, ma anche in difesa. Rappresenta il presente e il futuro degli Azzurri».

Per la cronaca Menoncello con i Bianchi ha avuto una percentuale di placcaggi del 90 cento e 2 turnover effettuati.

Poi bisogna anche dare notizia di un riconoscimento molto ambito. The Ruck ha selezionato anche Giacomo Nicotera come miglior tallonatore del torneo specificando: «Focalizzandosi strettamente sulla responsabilità principale del tallonatore, ovvero la touche, Nicotera si distingue per il maggior numero di touche lanciate e vinte, a pari merito con Jamie George. Rispetto a George però, ha contribuito maggiormente con la sua presenza a tutto campo e giocando un ruolo più importante all’interno di una prima linea che ha ottenuto ottimi risultati durante tutto il torneo».

Due vittorie, un'impresa sfiorata (e forse meritata) e poi Cardiff, quello che non doveva succedere, una lezione, sicuramente, ma che non deve togliere nulla a quanto fatto dagli Azzurri. Con queste parole si può riassumere il Six Nations degli azzurri di Quesada.

Cominciando dall’inizio l’esordio è stato un capolavoro assoluto. Tecnico e tattico. Quando inizia a diluviare l’Italia è avanti di due mete, aggressiva come mai vista prima, e capace di spostare finalmente il gioco con i lanci passaggio per tanto tempo rimasti tabù. Aspetto sul quale il tecnico e lo staff hanno lavorato per tanto tempo, fino a renderli una delle armi più pericolose dell’Italia. La vittoria è stata la chiave di tutto. Nel torneo più imprevedibile di sempre ora l’Italia è la mina vagante. Roma non è più terra di conquista. Forse è questo l’aspetto più interessante. Le big devono mettere in conto che possono anche perdere. Chiedete all’Inghilterra. Servirà tempo per metabolizzare uno dei più bei momenti del rubgy italiano. Abbiamo mancato la prova di maturità, quella che prevedeva di andare a Cardiff e mettere fine all’agonia del Galles, che non vinceva una partita da anni. A parti invertite i rossi non avrebbero avuto pietà. L’Italia aveva invece già dato tutto e forse più, perfino per lunghi tratti senza alcuni dei suoi pezzi migliori, come Ange Capuozzo.

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