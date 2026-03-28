Al primo posto c’è la Finlandia, per l’ottavo anno consecutivo. Seguono Islanda, Danimarca, Costa Rica, Svezia, Norvegia, Paesi Bassi, Israele, Lussemburgo e Svizzera. L’Italia è al 38° posto, all’ultimo c’è l’Afghanistan.

È la classifica della Felicità, un rapporto annuale pubblicato dal Wellbeing Research Centre dell'Università di Oxford in collaborazione con Gallup, la Rete delle Nazioni Unite per le Soluzioni di Sviluppo Sostenibile e un Comitato editoriale indipendente.

«Combiniamo dati sul benessere provenienti da oltre 140 paesi, con analisi di alta qualità condotte da ricercatori leader a livello mondiale in diverse discipline accademiche», spiegano gli autori.

Il Rapporto Mondiale sulla Felicità, e gran parte del crescente interesse per la ricerca sulla felicità, esistono grazie al Bhutan. Il Paese ha promosso la Risoluzione 65/309 (Felicità: verso un approccio olistico allo sviluppo), adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 19 luglio 2011, che invitava i governi nazionali a «dare maggiore importanza alla felicità e al benessere nel determinare come raggiungere e misurare lo sviluppo sociale ed economico».

Il 2 aprile 2012, il primo Rapporto Mondiale sulla Felicità è stato presentato al convegno “Definire un nuovo paradigma economico”, un incontro di alto livello sul benessere e la felicità a cui hanno partecipato capi di Stato, alti funzionari delle Nazioni Unite e scienziati sociali di fama mondiale.

Il 28 giugno 2012, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Risoluzione 66/281, proclamando il 20 marzo Giornata Internazionale della Felicità, da celebrare ogni anno.

Così, anche quest’anno, i paesi nordici si confermano al vertice della lista, mentre l'ascesa del Costa Rica al quarto posto rappresenta il miglior piazzamento di sempre per un paese latinoamericano.

Analizzando le variazioni del livello di felicità dal periodo di riferimento 2006-2010 al periodo 2023-2025, tra i 136 paesi classificati, quasi il doppio ha registrato aumenti significativi (79) rispetto a quelli che hanno subito cali importanti (41).

In questo periodo, la maggior parte dei 21 paesi che hanno guadagnato almeno un punto sulla scala di valutazione della qualità della vita da 0 a 10 si trova nell'Europa centrale e orientale, a testimonianza della convergenza dei livelli di felicità in Europa, evidente da oltre un decennio. La maggior parte degli otto paesi che hanno registrato cali superiori a un punto si trova all'interno o in prossimità di zone di conflitto.

In generale, la maggior parte dei paesi industrializzati occidentali è ora meno felice rispetto al periodo 2005-2010. Quindici di questi hanno registrato cali significativi, a fronte di quattro con aumenti di rilievo.

In una classifica delle variazioni di felicità per i giovani sotto i 25 anni, Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda (cosiddetta area NANZ) si collocano tra la 122esima e la 133esima posizione su 136 paesi.

In otto delle dieci regioni globali (che coprono circa il 90% della popolazione mondiale), i giovani della fascia d'età più giovane hanno ora una valutazione della vita più elevata rispetto al periodo 2006-2010, sia in termini assoluti che relativi rispetto agli over 25. Il benessere giovanile è diminuito solo nei paesi NANZ e nell'Europa occidentale, sia in termini assoluti che relativi rispetto agli adulti.

Dall’analisi emerge che in Nord America e in Europa occidentale i giovani sono molto meno felici rispetto a 15 anni fa. Nello stesso periodo, l'uso dei social media è aumentato notevolmente. E molti attribuiscono a questo il calo della sensazione di benessere, non l’unico fattore, certo, ma sicuramente un elemento importante della valutazione.

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