Londra, giovedì 3 dicembre 1976. Un maiale lungo 12 metri, chiamato Angie, spicca il volo dalla centrale elettrica di Battersea, sponda sud del Tamigi e punta dritto verso l’aeroporto internazionale di Heathrow. Si apre la caccia al suino volante. Decine di voli vengono cancellati, si alzano in volo gli elicotteri della polizia e della Royal Air Force. Il misterioso maiale nel frattempo si lascia alle sue spalle l’aeroporto e punta dritto sulle verdi campagne del Kent. Ufo, attentato, provocazione? Il mistero viene svelato in poche ore. Il mastodontico pallone rosa è sfuggito dal set fotografico della copertina di Animals, decimo celebre album dei Pink Floyd. Shooting rovinato dalla fuga e maiale posticcio sulla copertina grazie un fotomontaggio. Non c’era l’Ai e neppure photoshop. Tuttavia ci fu un risvolto molto positivo, non solo per i Pink Floyd ma per il nostro oggetto di interesse, la centrale di Battersea, divenuta un’icona e forse sopravvissuta alla demolizione proprio grazie al porco volante rosa shocking. La centrale a carbone in quel periodo era in via di dismissione, dopo aver riscaldato e inquinato Londra per 50 anni. Quando venne chiusa l’idea era di raderla al suolo, tuttavia l’edificio era protetto dal 1980 e non se ne fece nulla.

Battersea Power Station, la prima centrale a carbone costruita in Inghilterra, è un simbolo della gloria dei Pink Floyd ma oggi è molto di più. La zona è stata totamente riqualificata rendendo un edificio industriale un bellissimo edificio commerciale.

Il totale restyling ha sicuramente riqualificato tutta la zona, che fino a qualche anno fa, era fuoti dai grandi circuiti turistici. Oggi a Battersea si trovano grattacieli, architetture moderne e futuristiche, appartamenti da milioni di sterline. Catene di famosi fast-food, ristoranti e negozi di ogni tipo situati all’esterno. All’interno tantissimi negozi dei più famosi brand. Il pontile è il punto fermo della movida della zona e il panorama è mozzafiato. Davanti all’ingresso dell’ex centrale elettrica giganti realizzate in erba sintetica, danno un tocco green, che contrasta con il tanto cemento e mattoni della Battersea Power Station.

I Pink Floyd sono tornati sul luogo del delitto. A distanza di 45 anni, nel 2022, i Pink Floyd hanno organizzato uno show misterioso, per lanciare il remix di “Animals”.

Battersea è legata alla musica e con la musica approda nel futuro.

Infatti ospita la Apple Music Hall, uno spazio per la musica dal vivo progettata come studio e sala concerti. Lo spazio, da 600 posti, permette a un artista di esibirsi in un set per un numero contenuto di spettarori e uscire con una registrazione completa, un mix per la trasmissione e un video multicamera realizzati nella stessa serata.

L’idea centrale è ridurre la distanza tra uno show in una sala raccolta e una produzione all’altezza di un’arena. Ma quello che fa la differenza è il suono. Attorno al pubblico si sviluppa un sistema audio spaziale con 48 diffusori, distribuiti in tutta la sala. Non si ascolta un segnale in front house ma immersivo, un audio spaziale.

Dietro il palco, la venue opera come una vera struttura di produzione. Due studi dedicati alla registrazione e al mixaggio, realizzati secondo standard professionali, consentono di catturare ogni performance come registrazione multitraccia e mixarla in Audio Spaziale, dal vivo oppure dopo lo show. Anche il comparto video è altrettanto curato: lo spazio è cablato per 16 o più telecamere.

L’architettura valorizza l’edificio che la ospita, riprendendo la storica muratura in mattoni, archi scanalati e balconate in bronzo che richiamano le finestre a bovindo dell’edificio, mentre un’immensa parete di vetro apre una vista panoramica sull’atrio e sul Tamigi. Ma vi starete chiedendo che fine ha fatto Angie. Il maiale, magari non proprio lo stesso ma la sua sagoma e il suo concetto, continua ad essere utilizzato da Roger Waters nei suoi concerti.

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