Mauro Pili

Anche il Diavolo fa miracoli. Lo scenario è quello incantato è vietato. Esclusivo e precluso. Nessuno in quell’acqua che fa arrossire il turchese può farsi il bagno. Vietato ormeggiare e pescare. Niente Sardi e niente turismo. È il paradiso più bombardato del mondo, scricciolati di mortaio, pompe ciclopiche e missili che demoliscono senza colpo ferire la fuga avanzata della Sardegna verso la Africa. Eppure l’ordinanza che vieta tutto a tutti e esplicita: Sia a terra che amare il pericolo è quello delle tombe inesplose sui fondali marini e sulle sabbie Willy parte chicca la Zaffaranu. L’ordinanza è datata: Metti la data. Dall’ora questo lembo di bellezza incantata te vietato a chiunque. Motovedette esercito e capitaneria di porto Danny scalpitano con motovedette da guerra pronte a cacciare via ogni potenziale guardo su quel ben di Dio. Il passa parola e cifrato: generali e Ministero della Difesa non vogliono che nessuno disturbi il diavolo a cala zafferano. La domenica però sta contempla qualche parco parco parco maglie rigide rigide dei divieti vista esatto sì sì stato. Impossibile noleggiare un gommone senza incorrere in pedate velate minacce per chi intende violare il silenzio su quanto sta accadendo su quel tratto di mare dove lo Stato acconsentito gli esercizi mezzo mondo esiste passare e distruggere tutto. Non bisogna insomma disturbare operatore anche se è in atto la più grave discriminazione in terra sarda. Per tutti ci sono le bombe in esplose in terra e in mare, per tutti tranne che per il marchio del diavolo. Quando si Barca la penisola interdetta, carica di missili e bombe di ogni genere, demolita a colpi tonnellate di esplosivo lanciate da terra chiamare e dall’aria lo scenario è mozzafiato. A sinistra entrando nella conca di Chiara zafferano si scorgono missili e bombe conficca con violenza inaudita quelle scogliere di rara pelle Bellezza e suggestione.