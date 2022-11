La Techfind Selargius ha calato il poker e centrato la quarta vittoria stagionale sul difficile campo dell’Umbertide, che viene battuta 56-59 e agganciata a quota 8 nella classifica del girone Sud dell’A2 femminile di basket. Ieri il Cus Cagliari, ultimo con due punti, aveva lottato ma era stato sconfitto 61-50 dal Firenze, che aveva così raggiunto l’Empoli in vetta a 12 punti.

La gara. Le giallonere del San Salvatore hanno messo subito la testa avanti e condotto dall’inizio alla fine. Il trio Aisupurua-Srot-Ceccarelli ha confezionato un pesante parziale di 9-23 nei primi 10’, poi Makurat ha segnato il +16 (9-25 al 12’). Umbertide ha provato a ricucire prima dell’intervallo (20-31 al 20’) e, dopo essere stata ricacciata sul -18 da Pinna (20-38 al 23’), si è pericolosamente portata sul -5 a fine terzo quarto trascinata da Stroscio. La Techfind si è riportata sul +11 (Aispurua, 42-53 al 32’) e poi sul +8 (Ceccarelli, 51-59 al 39’), rendendo vani i 5 punti siglato da Pompei negli ultimi 20”.

Parla il coach. “Comandare per tutta la partita in un campo del genere può essere possibile solo grazie a una prova super della squadra. Le ragazze sono state bravissime a partire subito forte con un bel parziale, ma soprattutto a ricacciare indietro l’Umbertide in ogni tentativo di rimonta. Ricordiamo che si tratta di una squadra che nelle ultime due partite aveva vinto dopo aver rimontato vantaggi in doppia cifra”, ha commentato soddisfatto coach Simone Righi. “Aispirua è un terminale offensivo importante, ed è fondamentale come tutta la squadra, poiché è grazie al lavoro di tutte se alla fine lei riesce a capitalizzare”.

Il tecnico selargino ha parlato anche del debutto di Agata Makurat, impegnata per 10’33” in cui ha messo a referto due punti e un rimbalzo. “Ha avuto il primo approccio con un campionato difficile e tosto come l’A2, diverso da come era abituata lei, e l’impatto non è stato facile. Chiaramente è qui con noi da poco, serve ancora un po’ di tempo per entrare nei meccanismi della squadra e per capire come una ragazza brava come lei può usare le proprie potenzialità per creare vantaggi ed essere efficace”.

Umbertide- Techfind Selargius 56-59

(9-23; 11-8; 22-16; 14-12)

Umbertide: Pompei 18, D’Angelo 8, Scarpato 5, Boric 9, Paolocci 4, Stroscio 12, Avonto, Gambelunghe ne, Savatteri ne, Cupellaro. Allenatore Michele Staccini.

Techfind San Salvatore Selargius: Aispirua 23, Pinna 5, Granzotto 5, Ceccarelli 9, Srot 8, Mura 4, Pandori 3, Valenti ne, Makurat 2, Poddighe ne, Corso ne. Allenatore Simone Righi.

© Riproduzione riservata