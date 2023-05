Humbert-Galan e Djere-Shelton. Sono queste le due semifinali del Sardegna Open 2023

Il francese Ugo Humbert, testa di serie numero 6, ha dovuto faticare 4h13' per vincere 6-7(11), 7-6(7), 6-4 e avere la meglio sul giapponese Taro Daniel (che nel secondo set ha sprecato due match point sul 5-3 e un terzo nel tie-break). Contro di lui ci sarà il colombiano Daniel Elahi Galan, che ha avuto la meglio per 6-3, 4-6, 6-3 sul croato Borna Gojo.

La semifinale della parte bassa del tabellone vedrà il croato Laslo Djere, numero 4 del seeding, sfidare lo statunitense Ben Shelton. Il croato, finalista qui nel 2021 e vincitore al Forte Village l'anno precedente, ha battuto 3-6, 6-1, 6-1 l'australiano Thanasi Kokkinakis, uno dei tennisti che hanno incuriosito maggiormente il pubblico cagliaritano.

La semifinale più attesa era l'ultima conclusa dopo le ore 23, con Giulio Zeppieri che ha messo in pesante difficoltà il numero 2 del tabellone. Shelton ha finito per imporsi 6-4, 4-6, 7-5 al termine di una sfida che lo ha visto rischiare l'eliminazione.

