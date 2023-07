Jannik Sinner fa il massimo, ma Djokovic è un alieno. Due set vicini alla perfezione per il serbo, poi il terzo portato al tie-break: il risultato finale è un 6-3, 6-4, 7-6.

Quanto basta per vincere la semifinale e staccare il pass per l’ultimo atto di Wimbledon, dove affronterà il vincente del match tra Alcaraz e Medvedev, a caccia del terzo slam stagionale dopo i successi in Australia e in Francia.

L’azzurro gioca bene, ci prova, ma nei momenti clou Nole non sbaglia un colpo. Non è stato sufficiente il tifo a favore, con tutto il “Centrale” dalla parte dell’altoatesino: Djokovic si conferma ancora una volta più forte di tutto. E di tutti.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata