Sarà il derby tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego ad aprire il torneo di Wimbledon per gli italiani, a sole due settimane dalla sfida che ha visto i due tennisti sfidarsi a Stoccarda, col successo del secondo. Lunedì il via al terzo Slam stagionale, con Novak Djokovic a caccia del terzo titolo dopo la vittoria all’Australian Open e al Roland Garros.

Per Jannik Sinner, che si presenterà al torneo da numero 8 al mondo, ci sarà l’argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 110 al mondo. A Wimbledon non ha ancora vinto un match Lorenzo Musetti, che affronterà il numero 60 Varillas, peruviano. Per Cecchinato, invece, c’è il cileno Jarry, mentre Arnaldi (al suo esordio) sfiderà lo spagnolo Carballes Baena.

Nel femminile, Camila Giorgi scenderà in campo al primo turno contro la franco-russa Gracheva. Cocciaretta affronterà Osorio, poi Trevisan contro Sorribes Tormo, mentre Paolini pescata dalla bicampionessa Kvitova. Sara Errani affronta Nper, c’è Kontaveit per Stefanini e Cristian per Bronzetti.

(Unioneonline/L.Ne.)

