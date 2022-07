Djokovic-Norrie e Nadal-Kyrgios.

Il torneo di tennis più bello del mondo si avvicina alla fine. E il tabellone del singolare maschile ci regala due sorprese, fra i prati dell’All England Lawn tennis and croquet club: perché insieme a due giganti storici della racchetta come Novak Djokovic e Rafael Nadal, troviamo il giocatore più imprevedibile e istrionico del circuito, Nick Kyrgios, e quello più disciplinato, anonimo, ma sostenuto dal pubblico perché “del posto”, Cameron Norrie.

Nadal, venerdì alle 14, avrà di fronte Kyrgios, alla sua prima semifinale a Londra, sarà una sfida affascinante che si aprirà con un dubbio: Nadal avrà recuperato dall’infortunio ai muscoli addominali che tuttavia non gli ha impedito di superare dopo oltre quattro ore l’americano Taylor Fritz? L’altro match, in contemporanea, ha un solo pronostico, perché Norrie non sembra in grado di impensierire uno straordinario Djokovic, capace di battere il nostro Jannik Sinner al quinto set dopo aver perso malamente i primi due.

Ma attenzione ai due tifosi speciali di Norrie, ovvero il futuro re William e sua moglie Kate, presidentessa del circolo: sono già comparsi l’altra sera quando Norrie ha vinto il suo quarto di finale, potrebbero tornare venerdì.

Saranno due match da non perdere, per gli appassionati, in una delle edizioni più affascinanti del torneo di Wimbledon.

© Riproduzione riservata