Vittoria in rimonta per Jannik Sinner nel match d'esordio agli US Open.

L’italiano numero 1 del ranking Atp ha sconfitto Mackenzie McDonald (numero 140 del mondo) dopo aver perso il primo set 2-6.

Poi la riscossa che ha consentito all’altoatesino di conquistare tre set di seguito – 6-2, 6-1, 6-2 – e di qualificarsi per il secondo turno del torneo.

(Unioneonline)

