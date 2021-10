Ad Alghero, nella categoria "Men" della World Team Cup Wheelchair Tennis, è arrivata la terza sconfitta per 3-0 per l’Italia, battuta con lo stesso punteggio da Argentina, Corea del Sud e Giappone. Sono stati proprio i nipponici a relegare l’Italia all’ultimo posto del Girone C, posizione che ora la vedrà competere solo per conquistare un piazzamento tra 13º e il 15º posto e, nel 2022, la obbligherà a giocare le qualificazioni per ottenere l’accesso alla World Team Cup.

Con il numero uno Luca Arca bloccato da problemi muscolari, il primo singolo è stato giocato da Luca Spano, battuto 6-2 6-4 da Kouhei Suzuki, e il secondo dall’esordiente Antonio Cippo, sconfitto 6-1 6-1 da Daisuke Arai. In doppio, Cippo e Spano si sono poi arresi 6-1 6-0 a Yoshinobu Fujimoto e Takuya Miki.

Mercoledì, invece, gli azzurri avevano incassato un pesante 3-0 dalla Corea del Sud. Prima Luca Spano era stato battuto 6-0 6-4 dopo essere stato avanti 4-3 nel secondo, poi Luca Arca, che conduceva 7-6(3), 3-0, era stato vittima di un infortunio muscolare che non gli aveva dato scampo, tanto da perdere i restanti due set 6-4 e 6-3. Amaro anche il doppio, perso 6-2, 6-0 da Luca Arca e Antonio Cippo.

Da oggi a domenica, sui campi in cemento del Baia di Conte, si giocheranno le fasi finali di tutte le categorie: “Men” “Women”, “Quad” e “Junior”.

