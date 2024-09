Buona prova per Barbara Dessolis, che conquista il singolare femminile e il doppio misto della decima edizione del Memorial Salvatore Magrini, torneo Open disputato sui campi del Tc Torpè.

In singolare, la portacolori del Tc Cagliari, numero 1 del torneo, ha esordito in semifinale non concedendo giochi alla veneta Ludovica Spano, per poi regolare con un doppio 6-1 in finale Aurora Deidda (Milano 26 Sassari), che in semifinale aveva approfittato del forfait di Marcella Dessolis (Tc Cagliari), testa di serie numero 2.

In doppio misto, Barbara, in coppia con il lombardo Biagio Gramaticopolo, ha vinto non concedendo giochi al binomio del Tc Arzachena composto da Giorgia Rosa Rossi e Tommaso Trubbas.

Nel maschile, il grande dominatore è stato proprio Gramaticopolo, che si è imposto nel singolare, doppio e, come detto, doppio misto. In singolare, accreditato della seconda testa di serie, il pavese ha alzato il trofeo spuntandola in tre set con i fratelli Dessì: 1-6, 6-3, 6-2 in semifinale su Niccolò (Tc Cagliari) e 7-6(1), 1-6, 6-3 su Marco (Calabria Swim Race), favorito della vigilia, che in semifinale aveva superato 6-2, 3-6, 6-0 Matteo Mura (Torres Tennis).

In doppio, Gramaticopolo, in coppia con Mura, ha battuto ancora i fratelli Dessì per 7-5, 6-1.

Negli altri tabelloni maschili, la chiusura dei Quarta ha visto Mario Giua (Tc Terranova Olbia) avere la meglio su Alessandro Langiu (Tc Ozieri) 7-5, 2-6, 6-0, mentre tra il Nc, Giovanni Martinoli (Tc Terranova) l'ha spuntata 6-7(4), 6-3, 6-0 in rimonta sul piemontese Luigi Coppo.

