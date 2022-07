Cagliari avrà presto un nuovo grande impianto per le manifestazioni indoor (“il migliore mai costruito”) ma soprattutto potrà vantare un torneo di tennis “equivalente all’Atp 250 con cadenza annuale e la concreta possibilità di avere alcuni dei migliori giocatori del mondo”.

Angelo Binaghi annuncia importanti novità, ben assecondato dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu sul versante dell’impiantistica sportiva, nel corso della presentazione dei Campionati Italiani maschili di 2ª Categoria, il cui tabellone principale scatta lunedì al Tennis Club di Monte Urpinu.

Il presidente ha ricordato l’importanza della manifestazione che torna a Cagliari da cinque anni e che segue quella appena conclusa a Quartu per i Terza Categoria: “Le cifre dicono che per l’interesse ai risultati e per il numero di praticanti, il tennis è secondo in Italia solo al calcio e grazie al padel la forbice si sta riducendo, mentre aumenta il distacco su basket, volley e nuoto. Questo è il campionato principale del nostro sport, quello al quale ambiscono partecipare tutti quelli che sono fuori dalle logiche internazionali, perciò la considero la più importante manifestazione sportiva dell’anno in Sardegna”.

Alla presentazione ha fatto gli onori di casa il vicepresidente del Tc Cagliari, Lamberto Corda. Le qualificazioni sono già iniziate, iscritti complessivamente 99 giocatori.

© Riproduzione riservata