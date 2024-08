Alessandro Ingarao si aggiudica lo scudetto in singolare e doppio nei Campionati Italiani di Seconda Categoria di tennis maschile, conclusi oggi sui campi del Tc Cagliari. Nella finale del singolare, il tennista siciliano ha battuto 6-0, 6-3 Stefano Baldoni, mancino umbro che, qualche anno fa, ha indossato proprio la maglia del circolo organizzatore nel campionato nazionale a squadre.

I due tennisti si erano affrontati già venerdì nella finale del doppio ed aveva avuto ancora la meglio Ingarao, vincente 6-3, 6-1 in coppia con il piemontese Gregorio Biondolillo, sulla coppia del Ct Giotto Arezzo Baldoni e Filippo Alberti.

Ingarao, tesserato per il Match-Ball Siracusa, centra così un'impresa: negli ultimi tre anni ha vinto tutti e sei gli scudetti messi in palio sui campi del circolo di Monte Urpinu.

