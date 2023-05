Giulio Zeppieri all'assalto di Ben Shelton. Il mancino romano è l'unico italiano approdato ai quarti di finale e domani sera, non prima delle 19,30, giocherà contro lo statunitense, testa di serie numero 2 del Superchallenger di Cagliari.

Il programma di domani inizia alle 11, sul centrale del Tc Cagliari, con la sfida tra il francese Ugo Humbert, numero 6 del seeding, e il giapponese Taro Daniel. Il transalpino ha approfittato del ritiro di Andrea Pellegrino sul 6-7(2), 6-1, 3-1 per un fastidio alla parte bassa della schiena che lo ha progressivamente limitato, mentre l'asiatico ha sorpreso 6-2, 6-3 lo statunitense Mackenzie McDonald, numero 3 del tabellone.

Secondo match, non prima delle 12, quello tra il colombiano Daniel Elahi Galan (che ha battuto 2-6, 6-1, 6-4 la testa di serie numero 1, il giapponese Yoshihito Nishioka che, innervosito, nel finale di gara ha spaccato tre racchette) e il croato Borna Gojo (6-4, 7-5 a un altro giapponese, Yosuke Watanuki).

Terzo match, quello tra il numero 4 del seeding, il serbo Laslo Djere (6-4, 6-2 sullo slovacco Jozef Kovalik) e l'australiano Thanasi Kokkinakis (stesso risultato contro Alessandro Giannessi).

In serata, come detto, sarà Zeppieri-Shelton. L'azzurro ha regolato 6-2, 6-0 Mattia Bellucci, mentre lo statunitense ha aviuto la meglio per 6-4, 7-6(6) sull'ungherese Fabian Marozsan.

In campo anche le semifinali di doppio con Andrea Vavassori protagonista. Non prima delle 16.30, il torinese, in coppia con il brasiliano Marcelo Demoliner, sfiderà gli argentini Maximo Gonzalez e Andres Molteni.

