Non c’è pace per Rafa Nadal. Il tennista spagnolo, appena rientrato nel circuito Atp dopo un anno di stop, è costretto a saltare gli Australian Open, primo Slam stagionale.

Il campione ha annunciato il forfait con un post su Instagram nel quale spiega che nell’ultima partita del torneo di Brisbane ha subito «un micro strappo ad un muscolo», ma «non nella stessa parte in cui ho avuto l’infortunio e questa è una buona notizia».

«In questo momento – ha scritto Nadal – non sono pronto per competere al massimo livello in partite al meglio dei 5 set. Quindi tornerò in Spagna per vedere il mio medico, farmi curare e riposare».

L’obiettivo, ha chiarito Nadal, «è raggiungere il mio miglior livello in 3 mesi». La caccia al quindicesimo Roland Garros è dunque più che mai aperta.

