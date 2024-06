Jannik Sinner supera soffrendo il tedesco Jan Lennard Struff e passa alle semifinali del torneo Atp 500 di Halle.

Terza vittoria in tre set per l’altoatesino sull’erba tedesca, forse la più complicata: oggi si è imposto per 6-2, 6-7, 7-6 in 2 ore e 30 minuti di gioco.

Dopo un primo set dominato, il tedesco – gran battitore – è entrato in partita. Ha annullato 16 delle 18 palle break concesse e ha trovato un’ottima reazione.

Jannilk è rimasto sempre lucido. Brutto il tiebreak del secondo (perso 7-1), ma l’azzurro non ha quasi mai sofferto al servizio e ha trovato la giusta concentrazione nel tiebreak decisivo, vinto per 7-3. Sabato in semifinale Sinner sfida il vincente del match tra Zhang e Eubanks.

In chiave ranking l’azzurro allunga su Alcaraz, che dopo la sconfitta per mano di Draper al Queen’s perde quasi 500 punti frutto della vittoria dello scorso anno e scivola in terza posizione alle spalle di Novak Djokovic.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata