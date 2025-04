Jannik Sinner torna al Country Club di Montecarlo, dove si allena di solito, ma la forte pioggia sul Principato rinvia ancora il rientro sulla terra rossa del numero 1 del tennis mondiale.

Sinner da domenica può di nuovo allenarsi in centri riconosciuti e con tennisti del ranking Atp, in forza del patteggiamento con il Tas per il caso clostebol che lo tiene lontano dai tornei fino agli Internazionali di Roma.

C'è dunque attesa per il suo ritorno agli allenamenti fuori dalla palestra, oltre che per quello vero e proprio in campo del mese prossimo. Stamattina Sinner si è presentato col suo staff al circolo della città monegasca dove risiede, ma la forte pioggia ha sconsigliato per ora l'uscita sul campo. Per lui giornata dirottata su altro lavoro 'a secco'.

