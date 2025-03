Dopo il grande rientro agli internazionali di Roma, in programma dal 7 maggio, per Jannik Sinner ci sarà un altro passaggio prima del Roland Garros. «Sono entusiasta di fare il mio debutto all'Hamburg Open, un torneo con molta storia nel nostro sport», l’annuncio del numero uno al mondo. «I tifosi creano sempre un'atmosfera fantastica sul bellissimo campo centrale. Non vedo l'ora di giocare al Rothenbaum a maggio e non vedo l'ora di visitare finalmente Amburgo».

Dopo settimane di silenzio e si allenamenti in privato per la squalifica, Sinner è tornato a farsi sentire annunciando la sua partecipazione al torneo Atp 500 di Amburgo in programma dal 17 al 24 maggio nella città tedesca. Annuncio arrivato sui social del torneo tedesco. «La partecipazione di Jannik Sinner, l'attuale numero uno al mondo e tre volte vincitore del Grande Slam, è una pietra miliare per il nostro torneo ed un momento storico», ha commentato Enric Molina Mur, direttore del torneo.

Sinner giocherà a Rothenbaum per la prima volta in carriera. Oltre a lui hanno confermato la propria presenza anche Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Andrey Rublev e Gael Monfils. Per il tennista italiano, dopo la sospensione dal 9 febbraio al 4 maggio, saranno quindi due i tornei (Roma e Amburgo) di preparazione al Roland Garros, che prenderà il via il 25 maggio.

