Jannik Sinner sconfigge Frances Tiafoe in due set nella finale del Master 1000 di Cincinnati e vince il suo quinto trofeo stagionale. L’altoatesino impiega un set per piegare la resistenza dello statunitense, nel secondo dilaga e si impone con il punteggio di 7-6 (7/4), 6-2 in un’ora e 36 minuti di gioco.

Con la vittoria in Ohio, il numero 1 al mondo solleva il suo terzo 1000 in carriera dopo quelli di Toronto e Miami. Si tratta del quindicesimo trofeo in assoluto vinto dal tennista azzurro, che consolida la prima posizione nel ranking e si presenta agli Us Open con oltre 2mila punti di vantaggio su Djokovic, Alcaraz e Zverev che lo seguono nella classifica Atp.

«Sono felice, è stata una settimana molto difficile», ha detto Sinner. «È stata dura mentalmente, ma ho cercato di fare del mio meglio. Frances e io eravamo entrambi stanchi dalle semifinali e c'era molta tensione. Sono solo contento di aver mantenuto il mio livello nei momenti importanti. Ho gestito bene le situazioni in campo. Ci sono stati molti alti e bassi - ha concluso l'altoatesino - ma è normale. Nei momenti importanti di ogni partita ho giocato bene».

Sinner si è aiutato con 13 ace e 29 servizi vincenti. Dopo un primo set molto combattuto, che Sinner ha portato a casa con quattro punti di fila quando era sotto 4-3 al tiebreak, l’azzurro si è imposto agevolmente nel secondo contro un Tiafoe stanco, che nel congratularsi con Sinner gli ha detto: «Non sono abituato a giocare così tante partite come voi grandi».

