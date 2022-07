Con una prova solida e concreta Jannik Sinner batte il bombardiere americano John Isner in tre set e stacca il pass per gli ottavi di finale di Wimbledon.

L’azzurro, testa di serie numero 10, ha vinto il match di terzo turno con il punteggio di 6-4, 7-6(4), 6-3. Un po’ di sofferenza nel solo secondo set, in cui Isner è stato regolato al tie break, per il resto è servito un break per set per portare a casa agevolmente un match molto insidioso, contro un tennista fortissimo al servizio.

Sinner, che prima di questo torneo non aveva mai vinto una partita Atp su erba, agli ottavi sfida il baby fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz.

"A inizio settimana pensavo che era importante vincere anche una sola partita - dice sorridendo Sinner -. Sono contento di essere qui, per me significa molto. Come ho fatto a migliorare il mio gioco sull'erba? Forse è l'atmosfera di Londra. Domani mi allenerò e sarà importante, sono in confidenza e fiducia su questa superficie".

Sono due gli azzurri ancora in gara, sabato tocca a Lorenzo Sonego giocare il suo match di terzo turno contro un altro fenomeno spagnolo: Rafa Nadal, a caccia del Grande Slam dopo le vittorie in Australia e a Parigi.

Agevole vittoria per il grande favorito Novak Djokovic, che concede le briciole al connazionale Kecmanovic, sconfitto per 6-0, 6-3, 6-4.

(Unioneonline/L)

