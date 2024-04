Inizia con una vittoria il cammino di Luciano Darderi ai Sardinia Open, l'Atp 175 Challenger sui campi in terra battuta del Tc Cagliari.

L'italiano ha superato l'argentino Thiago Agustin Tirante 3-6, 6-3, 6-4 in 2h15'. Match tiratissimo tra due tennisti che domani saranno compagni di doppio.

Poi la pioggia ha fermato la giornata di gare, rimandando negli spogliatoi Francesco Maestrelli e il portoghese Nuno Borges.

Sconfitte nell'ultimo turno delle qualificazioni per Marco Cecchinato (7-5, 3-6, 6-4 contro il giapponese Shintaro Mochizuki), Francesco Passaro (6-3, 6-7, 7-6 dall'olandese Jesper De Jong) e Andrea Pellegrino (1-6, 6-4, 6-1 dall'argentino Juan Manuel Cerundolo, tesserato per il circolo ospitante).

Oltre a Maestrelli, domani scenderanno in campo in singolare altri tre italiani: Giulio Zeppieri (contro l'ungherese Marton Fucsovic), Fabio Fognini (opposto all'argentino Federico Coria) e Lorenzo Sonego (contro lo statunitense Alex Michelsen). Cinque invece in doppio: Darderi (che con Tirante affronterà l'indiano N.Sriram Balaji e il tedesco Andre Begemann), Maestrelli con Passaro (contro il ceco Petr Nouza e il messicano Miguel Angel Reyes-Varela) e la coppia del Tc Cagliari Niccolò Dessì/Alberto Sanna (opposti all'indiano Yuki Bhambri e al portoghese Francisco Cabral).

