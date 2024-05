Finisce con un infortunio il quarto di finale che chiude il venerdì del Sardegna Open, l'Atp 175 Challenger in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Tc Cagliari.

La vittoria va all'italiano Luciano Darderi che, in vantaggio 6-1, 3-4, ha visto il suo avversario, l'argentino Federico Coria, ritirarsi per un fastidio muscolare alla coscia destra.

L’azzurro in semifinale sfiderà l’argentino Mariano Navone, nella parte bassa del tabellone invece la semifinale è tra Lorenzo Musetti e il colombiano Daniel Galan.

Due azzurri in campo dunque nel penultimo atto del Sardegna Open.

