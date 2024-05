Martin Fucsovic si ritira dal Sardegna Open, l'Atp 175 Challenger in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Tc Cagliari. L'ungherese ha un problema al polso destro e non disputerà il match di quarti di finale contro Daniel Elahi Galan.

Il colombiano conferma così il risultato dello scorso anno e si prepara per affrontare domani il vincente tra Lorenzo Musetti (testa di serie numero 2) e il portoghese Nuno Borges (numero 7).

Il programma di oggi del Campo Centrale si apre quindi con il match di doppio che vedrà Andrea Pellegrino e il moldavo Radu Albot sfidare la coppia numero 2 del torneo, gli austriaci Alexander Erler e Lucas Miedler.

