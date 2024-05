Finisce in 83' il torneo di Frances Tiafoe. Federico Coria si impone 6-1, 7-5 sulla testa di serie numero 1 del Sardegna Open, l'Atp 175 Challenger che si sta disputando sui campi in terra battuta del Tc Cagliari.

Centratissimo l'argentino, che ha ripetuto l'ottima impressione già destata nella sfida contro Fabio Fognini nel primo turno.

Frances Tiafoe in campo a Cagliari (Foto Antonio Burruni)

Lo statunitense, invece, ci ha messo un po' per carburare nel suo match d'esordio. Perso il primo set e andato sotto 3-0 nel secondo, Tiafoe ha iniziato a spingere come sa, recuperando sul 3-3.

Coria non si è scomposto, ha trovato un altro break ed è andato a servire sul 5-4. Il colpo di coda del numero 1 del seeding è servito solo per allungare di poco la sfida.

Per il secondo anno consecutivo, il Challenger di Cagliari perde la sua testa di serie numero 1, ma non mancano campioni ed emozioni.

Domani si parte alle 12, con la sfida tra l'ungherese Marton Fucsovic e il colombiano Daniel Elahi Galan, semifinalista qui lo scorso anno. Secondo match quello tra la testa di serie numero 2 Lorenzo Musetti e il numero 7, il portoghese Nuno Borges. A seguire, l'argentino Mariano Navone, numero 3 del seeding, affronterà lo statunitense Emilio Nava, che ha superato Lorenzo Sonego.

A chiudere il programma ci penserà il numero 8 Luciano Darderi, opposto a Coria.

