Prosegue la corsa di Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio femminile al Roland Garros, secondo Slam del 2025, mentre si ferma quella di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. In serata, non prima delle 20.15, nel singolare maschile l’incontro di Jannik Sinner contro Andrey Rublev.

Le azzurre, finaliste l'anno scorso, hanno sconfitto negli ottavi di finale la coppia formata dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia e dalla tedesca Laura Siegemund, col punteggio di 6-4 6-3. Errani e Paolini troveranno di fronte al prossimo turno la coppia composta dalla russa Veronika Kudermetova e dalla belga Elise Mertens, che hanno sconfitto in finale agli Internazionali di Roma.

Bolelli e Vavassori sono stati invece battuti in due set agli ottavi dagli australiani Matthew Ebden e John Peers, col punteggio di 6-2 7-6. Reduci dal titolo conquistato ad Amburgo, i due azzurri speravano di replicare alla sconfitta subita a Indian Wells dai due rivali – che proprio a Parigi l'estate scorsa vinsero l'oro olimpico – ma hanno mancato l'obiettivo, arrendendosi in poco meno di due ore di gioco. L'anno scorso, gli italiani erano arrivati in finale al Roland Garros.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata