Matteo Berrettini approda agli ottavi di finale del Roland Garros maschile.

Il 25enne tennista romano, n.9 del ranking e del seeding, ha sconfitto al terzo turno il sudcoreano Soonwoo Kwon, n.91 del ranking, in tre set con il punteggio di 7-6(6) 6-3 6-4.

Anche Lorenzo Musetti e Jannik Sinner hanno staccato il pass per gli ottavi di finale del singolare maschile del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in scena sulla terra battuta della capitale francese. Il tennista toscano ha fatto suo il derby contro Marco Cecchinato. Il 19enne di Carrara, numero 76 del ranking internazionale, ha battuto in cinque set il 28enne palermitano, numero 83 del mondo, reduce dalla finale nell'Atp 250 di Parma e semifinalista nel Major transalpino nel 2018.

Musetti, che è alla prima esperienza in carriera nel main draw di una prova del Grande Slam (escludendo i tornei juniores), si è imposto col punteggio di 3-6 6-4 6-3 3-6 6-3. Al prossimo turno affronterà il numero uno del mondo, il serbo Novak Djokovic, vincitore a Parigi nel 2016, che oggi ha superato agilmente il lituano Ricardas Berankis.

Il giocatore altoatesino, numero 19 del mondo, ha sconfitto in tre set, invece, lo svedese Mikael Ymer, numero 105 del ranking internazionale. Il 19enne di San Candido si è imposto col punteggio di 6-1 7-5 (annullando un set point all'avversario) 6-3. Al prossimo turno sfiderà lo spagnolo Rafael Nadal, attualmente numero tre della classifica Atp, trionfatore nel Major francese in 13 occasioni, che oggi ha battuto con un triplice 6-3 il britannico Cameron Norrie.

(Unioneonline/D)

