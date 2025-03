Finisce nel quarto turno l'avventura di Matteo Mura nel torneo Open Bnl do Genova, che da punti per accedere alle Prequalificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia, in programma a maggio sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma.

Nel torneo in corso di svolgimento sui campi del Tc Genova 1893 e del Park Tennis, il 2.4 alfiere della Torres Tennis ha esordito regolando con un doppio 6-3 il 2.5 bolzanino Moritz Koble, ma nel turno successivo è stato sconfitto 4-6, 7-6, 6-3 dal pariclassifica pratese Cosimo Banti.

Due tennisti sardi hanno tentato l'avventura nel tabellone di selezione 2.8-2.6.

Nel terzo turno, il 2.7 del Tc Moneta Alessandro Califano è stato sconfitto 6-2, 6-3 dal 2.8 piemontese Andrea Casella. Un turno più avanti ha salutato il torneo Alessandro Concu (2.6 del Tc Novelli La Maddalena), accreditato della nona testa di serie, ma eliminato 6-7, 7-6, 6-4 dal 2.8 ravennate Matteo Ceppi.

