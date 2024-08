I trofei della quinta edizione del Memorial Baldacci, Open limitato 2.7 disputato sui campi del Tc Palau, finiscono nelle bacheche di Edoardo Pilia e Beatrice Bruni Lotti.

Nel maschile (77 iscritti), l'alfiere del Tc Cagliari, accreditato della terza testa di serie, l'ha spuntata 7-5, 6-7(7), 10-6 sull'emiliano Luigi Fornaciari nei quarti e ha battuto 6-1, 6-4 in semifinale il numero 2 del tabellone, il piemontese Edoardo Costa. Finale tra due under 18 sardi, visto che dall'altra parte è arrivato Davide Vargiu (Tc Terranova). L'olbiese aveva messo in fila 6-1, 4-6, 10-4 negli ottavi l'emiliano Umberto Canepari, nei quarti 6-3, 3-6, 10-6 il piemontese Alessandro Gatto e in semifinale 7-6(9), 7-5 Alessandro Califano (Tc Moneta La Maddalena), che nel turno precedente aveva sorpreso 6-2, 6-3 il favorito della vigilia Mattia Secci (Quattro Mori Tennis Team).

Nel femminile (18 le atlete al via), la finale ha visto affrontarsi due under 16 del Tennis Modena. La vittoria è andata alla favorita della vigilia, che ha iniziato il suo cammino superando 7-6(5), 7-5 in semifinale la laziale Francesca Romana Sconci, per poi regolare con un doppio 6-2 in finale la compagna di circolo Sara Coticoni, che in semifinale aveva approfittato del ritiro di Giulia Russu (Tc Terranova) quando comunque era già in vantaggio 6-2, 4-1.

