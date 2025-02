Mentre ha preso il via l'Open Bnl di San Gregorio di Catania, la Fitp ha ufficializzato le classifiche del circuito maschile e femminile che decreteranno i diciannove tennisti e altrettante tenniste che parteciperanno alle Prequalificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia in programma a maggio al Foro Italico di Roma.

Classifiche che, attualmente, tengono conto di dieci tornei disputati (ma valgono solo i migliori otto risultati per ogni partecipante), l'ultimo dei quali al Tc Cagliari.

Nel maschile comanda Stefano Baldoni, l'ex portacolori del circolo di Monte Urpinu vincitore nella tappa in Trentino Alto Adige.

Alle sue spalle Gianluca Di Nicola (vincitore nelle Marche), Daniel Bagnolini (vincente in Abruzzo), Alberto Bronzetti (il migliore in Calabria), Gabriele Noce (suo il titolo in Puglia), Pietro Marino (che ha vinto il torneo a Cagliari), Tommaso Gabrieli (vincitore in Umbria), Manuel Mazza (primo in Campania), Alessandro Ingarao (finalista a Monte Urpinu) e Giovanni Calvano (lo scorso anno in maglia Tc Alghero, ha vinto in Veneto) a chiudere la Top 10.

Undicesimo posto per Luca Potenza (vincente in Lombardia), che precede Filippo Alberti, Riccardo Mascarini, Roberto Miceli, Noah Perfetti, Antonio Massara, Gianluca Bellezza Quater, Fabrizio Ornago e Stefano D'Agostino.

L'unico tennista sardo in classifica è Marco Dessì, 48esimo grazie al quarto di finale nel torneo calabrese.

Nel femminile, due tenniste dominano ampiamente: Anastasia Grymalska (vincitrice dei tornei in Abruzzo, Puglia, Marche, Calabria e Umbria) e Cristiana Ferrando (vincente in Trentino Alto Adige, Lombardia e Veneto). Alle loro spalle c'è un gruppone che sgomita, guidato da Isabella Serban, Linda Salvi e Federica Di Sarra.

Al sesto posto c'è Alessandra Mazzola, romagnola tesserata per il Tc Cagliari, che proprio a Monte Urpinu ha conquistato l'intera posta in palio.

Alle sue spalle, Sofia Rocchetti, vincente in Campania. Chiudono la Top ten Francesca De Matteo, Costanza Traversi e Marta Lombardini.

Alle loro spalle, ancora in posizione utile per la qualificazione, Agnese Gentili, Carolina Gasparini, Sara Milanese, Chiara Fornasieri, Ester Ivaldo, Anastasia Piangerelli, Giorgia Pinto, Caterina Odorizzi e Beatrice Veltri.

In classifica ci sono anche due tenniste sarde, le sorelle Dessolis, entrambe tesserate per il Tc Cagliari: Barbara è 26esima (grazie alla semifinale conquistata in Trentino Alto Adige), mentre Marcella è 32esima (quarto di finale nel torneo di casa).

