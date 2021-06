Musetti sfiora l’impresa, poi si arrende al rientro di Djokovic e al fisico che non regge due partite in cinque set consecutive. Sinner regge per un set e mezzo, poi cede di schianto a Rafael Nadal, re della terra rossa.

I baby campioni azzurri si arrendono ai due big del tennis mondiale negli ottavi del Roland Garros.

Ma se Musetti incanta Parigi per quasi due ore e mezzo, Sinner fa un passo indietro rispetto alle altre due sfide con Nadal, quando era riuscito a mettere più in difficoltà il maiorchino.

Si comincia con Musetti Djokovic, e il 18enne di Carrara – che deve fare gli esami di maturità – gioca due set da urlo contro il numero 1 del mondo. Palle corte, accelerazioni improvvise, discese e rete e una variazione di colpi davvero straordinaria, che manda in tilt il serbo. Nole non demorde, si prende il terzo set e poi approfitta del crollo fisico di Musetti, costretto al ritiro sul punteggio di 6-7, 6-7, 6-1, 6-0, 4-0.

"E' stata un'esperienza fantastica, ho giocato il mio miglior tennis di sempre per oltre due ore. Poi

ho avuto un problema fisico, ho risentito dei cinque set giocati contro Cecchinato: avevo i crampi e mi faceva male la schiena, non sono piu' stato in grado di giocare", spiega il giovane talento, che alla sua prima esperienza Slam ha centrato gli ottavi di finale.

"I dolori sono iniziati piano piano al terzo set, poi sempre peggio nel quarto e i crampi nel quinto. Non riuscivo più a stare nello scambio, non riuscivo più a fare punto. Vado via contento, con un po' di rammarico sotto il profilo fisico. Certo se mi avessero detto che avrei vinto due set contro Nole sul centrale, non ci avrei creduto. Ora mi concentro sulla maturità e poi torno a pensare al tennis con Wimbledon".

Nulla da fare per Jannik Sinner, che spreca un’occasione nel primo set e poi cede a Nadal. L’altoatesino va avanti 5-4 e servizio, ma perde 7-5 il primo parziale e va sotto 4-0 nel secondo. Rimonta fino al 3-4, ma si fa breakkare nuovamente e cede di schianto, senza conquistare più un game: 7-5, 6-3, 6-0 il punteggio in favore del 13 volte campione qui a Parigi.

Unico azzurro ai quarti di finale è dunque Matteo Berrettini, che mercoledì affronterà proprio Novak Djokovic.

(Unioneonline/L)

