Malessere per Jannik Sinner ai quarti di finale di Wimbledon.

Il tennista azzurro è stato costretto a fermarsi a causa di un malessere che lo ha colpito nel corso del match contro il russo Medvedev.

Al terzo set, sul punteggio di 7-6,4-6, 1-2, il bolzanino ha lamentato un disagio fisico e, all’intervento del medico, ha fatto capire con gesti eloquenti: “Mi gira la testa”.

Il team sanitario gli ha misurato la saturazione e poi lo ha accompagnato negli spogliatoi per un ulteriore controllo. Match interrotto per alcuni minuti, con l’avversario e il pubblico del campo centrale in attesa.

Poi Sinner è rientrato in campo, provando a proseguire.

