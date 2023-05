Esce domani, con L’Unione Sarda, il primo dei due volumi “Lungolinea”, la storia del tennis sardo dal 1968 ai giorni nostri: storie, personaggi, fotografie inedite, aneddoti e risultati.

Il lavoro editoriale, curato dalle edizioni Sinope e dall’autore Lazzaro Cadelano, è stato suddiviso dall’Unione Sarda in due volumi: nel primo, in uscita domani a 8,50 euro più il prezzo del quotidiano, si raccontano vent’anni di tennis sardo, dal 1968 al 2008, mentre nel secondo – in uscita la prossima settimana – si affronterà il periodo dal 2009 a oggi.

Un volume da non perdere, non solo per gli appassionati di tennis ma per tutti gli sportivi.

