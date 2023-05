Era il 2015 quando, per la prima volta, il Santo Padre incontrava il tennis italiano. Questa mattina, i rappresentanti della Federazione Italiana Tennis e Padel sono stati accolti nell’Aula Paolo VI in Vaticano per l’Udienza generale di Papa Francesco che, di fatt, ha aperto ufficialmente il Simposio Internazionale 2023 alla vigilia dell'avvio dell'80esima edizione degli Internazionali Bnl d'Italia al Foro Italico.

Oltre 6mila le persone presenti che, dopo l'introduzione di Max Giusti, gli interventi di Sandro Giacobbo e Francesco Giorgino e il saluto di noti coach internazionali come Toni Nadal, Emilio Sanchez, Miguel Sciorilli e Riccardo Piatti),hanno accolto con un lungo applauso l’ingresso del Santo Padre.

Nell'occasione, il presidente della Fitp Angelo Binaghi, che nel 2015 aveva omaggiato il Papa con una racchetta da tennis bianca, questa volta gliene ha regalato una da padel, dicendogli: “Mi permetto di farvi un piccolo dono. In quanto argentino, voi sapete che il padel si gioca solamente in coppia, e quindi capirete bene che regalarvi questo dono significa per noi alimentare il sogno che la possiate sfruttare un giorno, rendendo felice qualcuno dei nostri ragazzi”.

