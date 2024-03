19esima vittoria consecutiva dalla fine del 2023 per Jannik Sinner. L’azzurro numero 3 al mondo va in semifinale al torneo Masters 1000 di Indian Wells dopo aver battuto il ceco Jiri Lehecka, sconfitto con un doppio 6-3 in meno di un'ora e mezza di gioco.

Sabato Sinner affronterà o Carlos Alcaraz, campione in carica, o il tedesco Alex Zverev.

"Sono molto contento della mia prestazione - ha commentato il suo match Sinner -. Al mattino c'era davvero vento e nel primo set è stato difficile gestire la situazione. Jiri ha un enorme potenziale, quindi ho fatto molta attenzione ad ogni punto giocato".

L’azzurro, apparso in splendida forma, ha centrato il break alla quarta palla utile già nel terzo gioco del primo set e poi ha consolidato il vantaggio (3-1). Nell'ottavo game Sinner si è un po' complicato la vita offrendo una chance di contro-break al suo avversario, cancellata subito con una prima potente e in breve è arrivato il 6-3.

Nella seconda partita Lehecka ha provato ad usare un po' più il campo senza picchiare su ogni palla, ma Sinner ha continuato a governare gli scambi con estrema decisione. Il break è arrivato nel quarto gioco e poi l’azzurro ha confermato il vantaggio portandosi sul 5-2. Poco si è procurato due match-point che Lehecka ha annullato con altrettante prime di servizio ma nulla ha potuto fare sul gioco finale sul servizio dell'azzurro.

