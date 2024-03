In gergo lo chiamano upset, ed è sicuramente uno dei più clamorosi degli ultimi anni della storia del tennis.

Luca Nardi, italiano classe 2003, numero 123 al mondo, ha sconfitto il numero 1 Novak Djokovic ai sedicesimi di finale del Master 1000 di Indian Wells, detto anche “quinto Slam” per la grande importanza che riveste.

L’azzurro, uno dei tanti in rampa di lancio e forse il più talentuoso tra i giovanissimi italiani che stanno iniziando a farsi strada nel circuito Atp, si è imposto con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3 approdando agli ottavi di finale, dove troverà l’americano Tommy Paul. Con questa vittoria è già entrato nei primi 100 al mondo.

Agli ottavi c’è anche Jannik Sinner, che ha passato in gran scioltezza i primi due turni e nella notte ritrova lo statunitense Ben Shelton. Nulla da fare per Lorenzo Musetti, sconfitto per 6-2, 7-6 dal danese Holger Rune.

