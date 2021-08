Quando meno te l’aspetti. Camila Giorgi sulla soglia dei trent’anni ottiene il suo primo grande successo in carriera, aggiudicandosi il Wta 1000 di Montreal battendo in finale la ceca Karolina Pliskova – numero 4 del mondo – con il punteggio di 6-3, 7-5 in un’ora e 42 minuti di gioco.

E scoppia in lacrime.

La carriera del grande talento marchigiano sembrava avviata verso il più completo anonimato, dovuto a limiti più psicologici e caratteriali che tecnici. E invece la Giorgi ha trovato la settimana perfetta e ha sconfitto una big dietro l’altra, aggiudicandosi il torneo più importante della sua carriera.

E’ il terzo titolo Wta per la marchigiana, i primi sono due 250 vinti nel 2015 e nel 2018.

Camila Giorgi fa anche un grande balzo nella classifica, salendo dalla 71esima posizione nel ranking alla 34esima.

