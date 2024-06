Jannik Sinner ha vinto il torneo Atp 500 di Halle, in Germania, conquistando così il primo titolo da numero uno del tennis mondiale nonché il primo titolo sull’erba della sua carriera.

In finale il talento azzurro ha battuto in due set il polacco Hubert Hurkacz, numero 9 del mondo, con il punteggio di 7-6 (10/8), 7-6 (7/2).

«Aver vinto il mio primo torneo sull'erba è una bella sensazione», ha detto Sinner nel dopopartita. Aggiungendo: «Ora c'è Wimbledon e non vedo l'ora. L'anno scorso sono arrivato in semifinale, stavolta vedremo ma di sicuro avrò più fiducia su questa superficie. Lì l’erba è un po' diversa ma avrò una settimana per prepararmi».

(Unioneonline)

