Matteo Berrettini vince il torneo di Gstaad, Atp 250 sulla terra rossa svizzera, e rientra nei primi 50 al mondo.

Il tennista romano si sbarazza facilmente del francese Halys in finale. C’è partita solo per un set, nel secondo – dopo l’interruzione per pioggia - il rivale dell’azzurro cede anche per via dei problemi fisici: 6-3, 6-1 il risultato finale.

Berrettini già aveva dato ottimi segnali a Wimbledon, dove solo un tabellone sfortunato che lo ha messo di fronte a Sinner al secondo turno lo ha fatto uscire di scena al termine di quattro set molto combattuti.

Si tratta del nono titolo in carriera, secondo a Gstaad per lui, che ieri ha sconfitto in semifinale il favorito numero 1 del torneo Stefanos Tsitsipas giocando un gran tennis. Il numero 50 al mondo ora volerà a Kitzbuhel per un altro torneo su terra, poi si va nel cemento americano. L’obiettivo, tutt’altro che impossibile se Berrettini continua così, è rientrare tra le prime 32 teste di serie negli Us Open, torneo in cui è letteralmente esploso sorprendendo tutti e raggiungendo le semifinali nel 2019.

(Unioneonline/L)

