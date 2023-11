Questa volta il capolavoro lo fa Matteo Arnaldi. Nella prima sfida della finale di Coppa Davis contro l’Australia, l’azzurro ha sconfitto in tre set Alexei Popyrin (7-5, 2-6, 6-4), portando l’Italia in vantaggio per 1-0.

Il classe 2001 è stato glaciale nel capitalizzare l’occasione che gli si è spalancata davanti al decimo game del terzo set, convertendo nel decisivo 6-4 la palla break sul 30-40.

Ora tocca a Jannik Sinner. Contro il numero 12 al mondo De Minaur, l’altoatesino ha l’occasione d’oro per chiudere i conti nella sfida e regalare all’Italia quella Coppa Davis che manca dal 1976.

