Eastbourne è una piccola città del Sud est dell’Inghilterra, l’ultimo step prima di varcare i solenni cancelli di Wimbledon, a un’ora e mezzo di auto. Un torneo che anche qualche big usa per assimilare meglio rimbalzi ed effetti che l’erba inglese sa dare alle palline.

Ieri non è andata benissimo agli uomini – ragazzi – italiani, perché Sinner e Sonego sono già a Londra dopo due cocenti eliminazioni, mentre l’Italia resta aggrappata a una ragazza decisamente particolare, e non solo per il suo tennis esplosivo. Camila Giorgi, numero 26 del mondo, va all’assalto oggi della sua seconda semifinale consecutiva. Nel primo pomeriggio affronta la Tomova, numero 128, si può fare. A suon di bordate da fondo campo, scagliate con un’intelligenza che cresce, la Giorgi oggi fa paura a tutti. Buon match .

