Il presidente della Federtennis Angelo Binaghi vuole portare le Finals di Coppa Davis del 2025 a Milano.

«Siamo pronti a competere, non appena l’Itf aprirà una gara», ha detto il dirigente. L’Italia, fresca del trionfo a Malaga e con un movimento in vertiginosa crescita negli ultimi anni, può avere ottime possibilità.

Secondo Binaghi, che ha incontrato il sindaco Beppe Sala in occasione dell’apertura dell’esposizione dell’insalatiera della Davis nella Sala degli Arazzi di Palazzo Marino, «abbiamo le carte in regola per mettere in campo una proposta competitiva, con l’impegno di tutti, soggetti pubblici e privati».

Milano fino all’anno scorso ha ospitato le Next Gen, mentre Torino ospita fino al 2025 le Atp Finals. Italia pronta a confermarsi sempre più al centro del grande tennis, dunque, e il primo cittadino di Milano è entusiasta della proposta di Binaghi.

«Siamo molto interessati, sarebbe un sogno. Ma deve essere una candidatura forte senza fare brutte figure», puntualizza Sala, nel timore che si ripeta la figuraccia fatta da Roma nella candidatura per Expo.

