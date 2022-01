"Con il caldo che fa qui vorrei tanto essere in Sardegna, per mangiare pesce e starmene tutto il giorno in spiaggia”.

Lo ha confessato Matteo Berrettini in un’intervista rilasciata da Melbourne, dove il tennista azzurro è riuscito a centrare i quarti di finale dell’Australian Open.

Qual è il luogo dove preferisci stare? Hanno chiesto i cronisti alla stella del tennis azzurro.

Pronta la risposta: “Anche se non vivo a Roma, la mia famiglia e i miei migliori amici vivono lì. Quindi, Roma sarà ovviamente sempre un posto dove andare. Ma in questo momento, sentendo questo caldo, probabilmente andrei da qualche parte sulla costa, a mangiare del pesce e a stare in spiaggia tutto il giorno. Dunque direi: la Sardegna”.

Ma per le vacanze nell’Isola Berrettini dovrà aspettare: il tennista azzurro sarà infatti impegnato contro Gael Monfils, per cercare di accedere alle semifinali del pretigioso slam australiano.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata