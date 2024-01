Un’ora e cinquantadue minuti. Tanto è bastato a Jannik Sinner per archiviare la pratica Baez e staccare il pass per gli ottavi di finale agli Australian Open. L’azzurro ha concesso solo quattro set all’argentino (6-0, 6-1, 6-3) e ha conquistato il passaggio del turno: ora affronterà il russo Khachanov (numero 15 al mondo), che nella notte italiana ha battuto Machac.

Finisce invece il percorso di Flavio Cobolli, una delle sorprese in questa prima parte del torneo di Melbourne, sconfitto dall’australiano De Minaur (numero 10 Atp) in tre set (6-3, 6-3, 6-1): si trattava di una missione quasi impossibile per l’italiano, che esce comunque a testa altissima.

Prosegue senza troppi intoppi anche il cammino verso la finale di Novak Djokovic, anche lui vincente in tre turni contro un argentino, Etcheverry (6-3, 6-3, 7-6). Stanotte scenderanno in campo per il terzo turno Alcaraz, contro il cinese Shang Juncheng, e Medvedev contro il canadese Auger-Aliassime.

Eliminato a sorpresa il talento statunitense Shelton (ko con Mannarino), dopo la sconfitta di Holger Rune di ieri contro un altro francese, Cazeaux.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata