Finisce già nei quarti di finale l'avventura di Sara Errani e Andrea Vavassori nel tabellone del doppio misto dell'Australian Open, primo Slam della stagione. La coppia azzurra, vincitrice del titolo all'ultimo Us Open e prima favorita del seeding, dopo essersi in imposta in due set all'esordio sugli australiani Destanee Aiava ed Omar Jasika, in tabellone grazie ad una wild card, ha ceduto per 6-3 6-4, in un'ora e nove minuti di partita, ai britannici Olivia Nicholls e Henry Patten.

Nel tabellone maschile, avanza Novak Djoković. Il serbo negli ottavi di finale ha superato in tre set il ceco Jiří Lehečka con il punteggio di 6-3 6-4 7-6. Ai quarti troverà lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Errani, in coppia con Jasmine Paolini, ha anche perso al secondo turno del tabellone femminile, 7-5 7-5 contro Mirra Andreeva e Diana Shnaider in un'ora e 36', nella replica della finale olimpica vinta dalle azzurre a Parigi. Sempre nel doppio, ma maschile, Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno superato gli spagnoli Pedro Martinez e Jaume Murar 6-3 7-6(6): ai quarti incontreranno i portoghesi Nuno Borges e Francisco Cabral.

Nella notte italiana, alle 4 di lunedì, scenderà in campo Jannik Sinner alla Rod Laver Arena contro Holger Rune, numero 13 della classifica mondiale. Mezz'ora dopo, alla John Cain Arena, toccherà a Lorenzo Sonego contro il diciannovenne americano Learner Tier, arrivato alla seconda settimana partendo dalle qualificazioni.

(Unioneonline).

