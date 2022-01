Matteo Berrettini si è qualificato per la semifinale dell'Open d'Australia battendo 3 a 2 (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2) il francese Gael Monfils.

Sulla strada per la finale, l'azzurro n.7 al mondo troverà ora lo spagnolo Rafa Nadal.

In un match incredibile, Berrettini ha acciuffato il pass per la semifinale quando tutto sembrava perso. Dopo aver dominato i primi due set è stato risucchiato in un vuoto fisico e mentale, recuperando al 5° da vero campione.

Ora la battaglia con il maiorchino, che ha sulle spalle uno scontro di 4 ore in cinque set con Shapovalov, e che pur giocando con un piede acciaccato resta il campione di 20 titoli Slam, uno dei più grandi di sempre.

