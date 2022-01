Matteo Berrettini vola ai quarti degli Australian Open per la prima volta nella sua carriera. Il 25enne numero 7 del ranking regola lo spagnolo Carreno Busta, 19esima testa di serie, in tre set con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-4.

Ai quarti affronterà il francese numero 20 al mondo Gael Monfils.

Berrettini è ormai costantemente tra i primi otto nei tornei dello Slam, li ha raggiunti all’ultimo Roland Garros e agli ultimi Us Open, mentre a Wimbledon si è spinto fino alla finale. Negli ultimi tre Slam ha perso solo per mano di Djokovic, che a Melbourne non c’è per i noti motivi. In caso di vittoria con Monfils sarebbe semifinale con Nadal o Shapovalov, che ha battuto a sorpresa Zverev.

Buone notizie anche dal doppio, con la coppia azzurra Bolelli-Fognini ai quarti dopo una difficile vittoria sulla fortissima coppia Murray-Soares per 3-6, 7-6, 6-3. E nel tabellone maschile c’è anche Jannik Sinner, che nella notte gioca il suo ottavo contro l’australiano Alex De Minaur.

