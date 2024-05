Alexander Zverev ha vinto gli Internazionali d’Italia sconfiggendo in finale la grande sorpresa del torneo, il cileno Nicolas Jarry.

Il tedesco si è imposto in due set con il punteggio di 6-4, 7-5 in un’ora e 43 minuti di gioco.

Un risultato frutto di un dominio assoluto sui suoi turni di servizio, in cui Zverev ha perso solo 5 punti su 49 nell’intero match. In risposta invece ha saputo spesso impensierire il bombardiere cileno, piazzando due break che si sono rivelati decisivi, al decimo game del primo set e al dodicesimo del secondo.

Zverev con questa vittoria supera Medvedev e si piazza al quarto posto nel ranking Atp. Un sorpasso non da poco alla vigilia del Roland Garros, visto che così il tedesco è sicuro di non poter incrociare prima delle semifinali Djokovic, Sinner (la cui presenza è ancora in dubbio ma dovrebbe esserci) e Alcaraz.

(Unioneonline/L)

