Dopo il grande padel, il Cala di Volpe apre le porte al grande tennis. L’iconico hotel della Costa Smeralda è stato scelto da Patrick Mouratoglou come sede del primo Mouratoglou Tennis Center in Italia.

«La Sardegna in generale e la Costa Smeralda in particolare rappresentano una destinazione straordinaria sia per i visitatori che per i residenti, grazie all’unicità delle sue infrastrutture, alla posizione geografica e ai servizi di alta classe: quando mi si è presentata l'opportunità di creare un'esperienza tennistica unica in Costa Smeralda, sapevo già che sarebbe stato un progetto straordinario», spiega Mouratoglou, fondatore e Ceo della Mouratoglou Academy, una delle principali academy di tennis al mondo, e allenatore di stelle della racchetta del calibro di Serena Williams, Simona Halep, Grigor Dimitrov, Stefanos Tsitsipas e Holger Rune, finalista, quest’ultimo, a Monte Carlo e a Roma.

«Sono entusiasta di portare il mio marchio all'Hotel Cala di Volpe, dove un nuovo pubblico – aggiunge l’allenatore francese – potrà conoscere la filosofia della metodologia Mouratoglou».

La stagione del Mouratoglou Tennis Center Costa Smeralda è partita il 1° giugno rispettando gli standard di qualità e professionalità della prima Accademia Mouratoglou, che ha base in Costa Azzurra.

