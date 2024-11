È in corso la raccolta da parte della Segreteria Ussi degli articoli e dei servizi radiotelevisivi e fotografici dei partecipanti alla quinta edizione del Premio giornalistico “Lo sport e chi lo racconta”, che quest'anno è intitolato alla memoria di Franco Zuccalà e che ha per tema "Anno 2024: valori tra protagonisti, storie e territori".

I giornalisti (iscritti all'Ordine e non esclusivamente all'Ussi) interessati a concorrere alle cinque sezioni del Premio (Carta stampata e web per over 40; Carta stampata e web per under 40; Reportage-radio e podcast; Reportage-video; Servizio fotografico) possono inviare, entro il 10 gennaio 2025, i loro elaborati all'indirizzo e-mail eventi@ussi.it.

Al vincitore di ciascuna sezione verrà assegnato un premio in denaro dell'importo di mille euro.

